Demissão em massa: Netflix demite 150 funcionários após primeira queda de assinantes em uma década

Depois de perder usuários pela primeira vez em mais de uma década, a Netflix confirmou na última terça-feira (17) a demissão de 150 funcionários em algumas sedes da empresa.

Segundo o serviço de streaming, a maioria dos cortes foi nos Estados Unidos, sem esclarecer quais outros países também foram afetados.

A Netflix não informou se algum colaborador no Brasil foi desligado. Nos EUA, os cortes representam cerca de 2% da força de trabalho da empresa no país.

O mais recente relatório financeiro da companhia, divulgado no final de abril, revelou uma queda de 200 mil assinantes na plataforma, número que reflete a suspensão do serviço de streaming na Rússia, por conta da guerra, e a competição de mercado com outros serviços, como Disney+, por exemplo.

Desde então, a Netflix afirmou que seria necessário ajustar um corte de gastos e já demitiu funcionários de seu site voltado para fãs, o Tudum.

“Nosso crescimento de receita mais lento significa que também estamos tendo de diminuir o crescimento de custos como empresa”, disse um porta-voz da Netflix, em comunicado.

“Essas mudanças são impulsionadas principalmente pelas necessidades de negócios e não pelo desempenho individual, o que as torna especialmente difíceis.”

Várias áreas teriam sido atingidas, como a divisão de criação de séries e filmes. De acordo com as informações, as demissões envolveram desde assistentes até diretores importantes dentro da empresa.

Nos dias seguintes ao balanço financeiro, a queda das ações na Bolsa de Valores americana cortou cerca de um terço do valor de mercado da Netflix.

Fonte/ O estado de São Paulo