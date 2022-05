Delegado-Geral visita parque de exposições para definir local onde será implantado delegacia de Polícia Civil durante a feira agropecuária

Ao final da manhã desta sexta-feira, 13, o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, visitou o Parque de Exposições para definir o local onde será implantada a delegacia que funcionará durante o período de feira agropecuária.

Além do atendimento na delegacia, a Polícia Civil também disponibilizará o atendimento de emissão de cédulas de identidade por meio do Instituto de Identificação Raimundo Herminio de Melo (IIRHM).

A festa começa dia 30 de julho e encerra em 7 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana.

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 100 milhões com a volta da Expoacre, o governo do Acre realiza a feira depois de dois anos suspensa em decorrência do período pandêmico.

Fonte: Ascom