Delegado-Geral de Polícia Civil se reúne com diretor do ISE

Ao final da tarde desta quinta-feira, 19, o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, recebeu em seu gabinete o Diretor presidente do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) Cel. Mario César, para tratativas em torno de ações a serem desenvolvidas entre as instituições.

A reunião contou com a participação do diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Júnior Cesar e do diretor do Departamento Meio Fechado do ISE, Windson Viana.

Durante o encontro, o Delegado-Geral, José Henrique, se colocou a disposição da instituição ISE para realização de futuras ações em conjunto.

Oportunidade em que realizou a entrega de dez carteiras de identidade emitidas a adolescentes internos do Instituto Socioeducativo.

Fonte: Ascom/PCAC