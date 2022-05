Delegado-Geral de Polícia Civil participa de cerimônia de assinatura da ordem de serviço para construção de base integrada do Gefron

Na manhã desta sexta-feira, 6, o Delegado-Geral de Policia Civil, José Henrique Maciel, participou de cerimônia no Trevo de Senador Guiomard, promovida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para assinatura da ordem de serviço da construção da base integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), entrega de novos pontos do cerco eletrônico para as regiões do Alto e Baixo Acre, equipamentos, armamentos, viaturas e tecnologias no trevo de Senador Guiomard totalizando investimento do governo do Estado em mais de R4 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Além da assinatura da ordem de serviço, o Delegado-Geral assinou também termo de cooperação técnico financeira para a reforma do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Plácido de Castro, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), repasse da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com a Policia Civil, fruto de tratativas entre as instituições, tendo como mediadora do acordo a Secretária Adjunta de Justiça e Segurança Pública, delegada Mardhia El Shawa.

Fonte: Ascom/Policia Civil do Acre