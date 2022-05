Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre recebe Presidente da Federação Nacional dos Peritos Oficiais em identificação para implementação do novo Rg

Na manhã desta quinta-feira, 26, o Delegado-Geral de Policia Civil do ACRE, José Henrique Maciel recebeu o presidente da Federação Nacional dos Peritos Oficiais em Identificação – FENAPPI e Presidente do CONADI-Conselho Nacional dos Órgãos Oficiais de Identificação Civil e Criminal, Antônio Maciel Aguiar Filho para tratativas acerca da implantação do novo RG nacional seguindo o Decreto Nº 10.977 de 23 de Fevereiro de 2022.

O decreto regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para estabelecer os procedimentos e os requisitos para a expedição da Carteira de Identidade por órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal, e a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, para estabelecer o Serviço de Identificação do Cidadão como o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil.

A Polícia Civil do Acre, através do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) será o primeiro Estado da federação a implantar o RG Nacional. A data para implementação ainda não foi divulgada, entretanto, as tratativas cumprem cronograma administrativo e em breve será anunciado.

Participaram da reunião Delegado-geral Adjunto, Cleylton Videira, presidente da Associação dos Profissionais em Papiloscopia do Acre, Manoel Crisaldo, Vice-presidente da Associação dos Profissionais em Papiloscopia do Acre, Carlos Bacelar e do representante do Conselho Nacional dos Diretores de Órgãos de Identificação (Conadi), Sandro Bacelar.

Fonte: Ascom/PCAC