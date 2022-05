Delegado afirma que acusado de matar esposa em Feijó tirou a própria vida

Após matar a ex- esposa Maria Samara Silva do Nascimento com duas facadas no último dia 02 de maio, a polícia civil concluiu que o autor do crime tirou a própria vida .

Depois de ter matado a própria esposa, Erisvaldo Freitas de Souza começou a ser procurado pela polícia mas o corpo de Erisvaldo foi encontrado pela população ribeirinha no igarapé ” Diabinho” em Feijó.

Segundo a polícia, o corpo do autor do crime de feminicídio, foi encontrado sem vestimentas a 100 metros do local da tragédia familiar.

O delegado Valdinei Soares disse que, ” Houve Indícios que foi Erisvaldo Freitas que tirou a própria vida e matado a esposa . O delegado afirma ainda que depois de testemunhas confirmarem ter visto Erisvaldo agonizando no igarapé, o mesmo desapareceu, está morte está elucidada. O delegado diz que essa morte não foi um homicídio más um suicídio, concluiu.