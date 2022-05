De virada Flamengo bate o Fluminense no Maracanã

De virada, o Flamengo bateu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo (29) pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com mando de campo do Tricolor Carioca, o Mengão foi superior e conquistou três pontos importantes.

Com o resultado, o Fluzão fica na 9ª posição e se mantém com 11 pontos. Já o Mengão, vai a 12 pontos e sobe para a 7ª posição da tabela do Brasileirão.

O jogo

Com um 1° tempo movimentado, Germán Cano abriu o placar para o Fluzão, aos 10 minutos, após batida de escanteio de Manoel. Este foi o 19° gol do atacante argentino na temporada e o 4° tento contra o Flamengo.

Ainda na primeira etapa, aos 34’ Andreas Pereira diminuiu e empatou para o Mengão. O meio-campista bateu de primeira no canto direito do gol, deixando tudo igual em 1 a 1 no Maracanã.

No 2° tempo, o jogo começou truncado, mas o Flamengo virou a partida aos 11 minutos, com tabela entre Andreas Pereira e Gabigol. O camisa 9 chutou na saída do goleiro Fábio e ampliou para 2 a 1 o placar. Este foi o 17° gol em 32 clássicos diante do Fluminense, Vasco e Botafogo.

Após a virada, o Flu manteve pressão e Hugo Souza fez duas defesas importantes, com chute de Matheus Martins e uma cabeçada de Luiz Henrique. O goleiro foi vaiado no começo da partida, assim como ocorreu em outros jogos, mas foi ovacionado pela torcida.

Nos minutos finais Rodinei e David Braz, no banco de reservas, receberam cartões vermelhos por reclamação.

Apesar da linha alta do Fluzão, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu ser superior e viu o Mengão vencer o 1° Fla-Flu nos pontos corridos da temporada.

Próximos confrontos

O Fluminense continua focando no Campeonato Brasileiro, e encara o Juventude no domingo (5/6), às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Verdão empatou com o Fortaleza em 1 a 1 e está na 17ª posição da tabela, com 7 pontos.

Já o Flamengo, encara o Fortaleza, também no domingo (5/6), às 16h (de Brasília), pela 9ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Em uma situação delicada, o Leão do Pici após o empate com o Verdão de Caxias do Sul, seguiu sendo o lanterna da tabela, na 20ª posição, com apenas 2 pontos conquistados.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 2 Flamengo

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e hora: domingo (29/05), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA / SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA / SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA / SP)

Cartões amarelos: Gabriel Barbosa, Matheuzinho, David Luiz, Andreas Pereira e Lázaro (Flamengo); Yago Felipe e André (Fluminense)

Cartões vermelhos: no banco de reservas Rodinei (Flamengo) e David Braz (Fluminense)

Gols: Germán Cano aos 10’/1°T (Fluminense) e Andreas Pereira aos 33’/1°T e Gabriel Barbosa aos 11’/2°T (Flamengo).

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy), Yago (Caio Paulista), Manoel e David Braz (Felipe Melo); Wellington (Matheus Martins), André, Jhon Arias (Willian Bigode), e Luiz Henrique; Ganso e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO: Hugo Souza, Matheuzinho (Isla), Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão e Andreas Pereira; Everton Ribeiro (Vitinho), Arrascaeta (Pedro) e Bruno Henrique (Pablo); Gabigol (Lázaro). Técnico: Paulo Sousa.

Fonte/ Portal r7 esportes