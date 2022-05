De novo romance a Mãe de Neymar desfila com o namorado Rafa Talamask, atleta de fisiculturismo

Novo namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, o muso fitness Rafael Talamask, de 36 anos, sempre sonhou com a fama. Figura antes só conhecida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o bonitão ingressou no mundo artístico em 2009, como produtor da dupla Leo Andrade e Rafael e, posteriormente, do festival “Garota vip”.

Antes de se tornar influenciador digital em sua cidade, o campo-grandense se formou em Administração e teve uma empresa de alimentação fitness. “Rato de academia” desde os 15 anos, Rafa passou a competir em campeonatos de fisiculturismo e ganhou seu primeiro título em 2015. Na ocasião, concorreu na categoria “Men’s Physique”, que premia a beleza dos competidores, avaliados como modelos para capas de revistas do ramo.

Metrossexual assumido, o agora namorado de Neymãe coleciona elogios nas redes sociais, principalmente quando posta fotos de sunga e sem camisa, exibindo o tanquinho em gomos.

O modelo passou a ficar mais conhecido em 2018, quando fez amizade com David Brazil e começou a frequentar a casa do promoter, no Rio. Foi através de David que ele conheceu Nadine e vem conquistando a tão sonhada fama. Em suas redes sociais não é raro vê-lo posando com artistas, como Anitta, Ivete Sangalo e até Bruna Marquezine, ex-namorada de seu futuro enteado.

Fonte/G1