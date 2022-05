Duas mulheres compõem o Conselho de Sentença que julga Alan e Ícaro

O Conselho de Sentença que vai condenar ou absolver os acusados pela morte da comerciária Jonhliane , Ícaro José Pinto e Alan Lima, é composto por cinco homens e duas mulheres. Os membros foram escolhidos por sorteio nesta manhã de terça-feira, 17.

Duas pessoas foram recusadas como integrantes do Conselho de Sentença pela acusação e defesa.

Juiz Alessom Braz fosse, antes de iniciar a sessão, falou que o julgamento não é em relação às pessoas dos acusados e sim infrações ou crimes que eles comentam. Também prometeu que, ao final do julgamento, os familiares poderão ter acesso a eles.

Ícaro e Alan entraram no plenário do Tribunal as 9h28 min. Pareciam calmos. Alan vestia uma camisa polo de manga comprida na cor azul e listras brancas. Alan, uma camisa branca de algodão e calça jeans. Ambos calçam tênis. Os réus, assim como as testemunhas e os membros do conselho de sentença, não podem ser fotografados.