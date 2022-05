De bobo não tem nada: Natural de Tarauacá vem pra capital fugir de facção é preso por descumprimento de prisão

Um homem de 28 anos, que é de Tarauacá, mas estava em Rio Branco com medo da briga entre facções, foi preso no final de semana por policiais militares no bairro Recanto dos Buritis.

Em uma pesquisa, os agentes de segurança se assustaram, já que o homem com cara de bobo tinha em seu desfavor quatro mandados de prisão preventiva pelo crime de furto e 14 anos de cadeia para cumprir. Foi apresentado na Delegacia de Flagrantes ficando à disposição do delegado plantonista.

De acordo com os policiais militares, a prisão ocorreu quase que por acaso. No sábado (7) à noite, eles faziam um patrulhamento numa área de risco do Recanto dos Buritis, quando um homem saiu correndo e entrou em um beco. Depois de uma breve perseguição acabou alcançado e preso.

Após a pesquisa no sistema, os policiais descobriram que o homem preso era ladrão respeitado no submundo do crime em Tarauacá, com uma condenação de 14 anos de prisão e mais quatro mandados em aberto, todos por furtos.

Fonte: Antônio Malvadeza, Ac24horas