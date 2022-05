DCORE identifica assaltante que roubou mulheres no bairro Estação Experimental

Um assaltante, considerado de alta periculosidade, que assaltou duas mulheres no bairro Estação Experimental, foi identificado por investigadores da DCORE. A confirmação foi feita na manhã deste sábado, 28, pelo Delegado Geremias Oliveira.

Na manhã de 13 de abril deste ano o criminoso, que estava em uma motocicleta, abordou duas jovens que seguiam para o trabalho em outra moto. O bandido roubou as bolsas das vítimas com telefones, dinheiro, cartões e documentos. O crime ocorreu por volta das 7h30 da manhã na Rua Nova, no bairro Estação Experimental.

Toda ação do bandido foi gravada por câmeras de monitoramento. Nas imagens é possível ver quando o bandido fecha a motocicleta das vítimas. Na sequência, ele desce e rouba as bolsas das jovens em pleno movimento intenso no local.

Menos de dois meses depois os investigadores da DCORE identificaram o autor do crime. O bandido, segundo o levantamento da Polícia Civil, tem uma extensa ficha criminal.

Em 2015, o assaltante foi acusado de duplo homicídio, mas foi absolvido durante o julgamento. Ele já foi condenado a uma pena total de 15 anos pela execução de vários assaltos na cidade.

Para a DCORE, a prisão do criminoso é questão de tempo.

Fonte: AcreNews