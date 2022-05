Davi Friale prevê a chegada de uma nova frente fria ao Acre, e as temperaturas devem cair na noite desta terça-feira

De acordo com Friale, o boletim meteorológico da última segunda-feira, 2 de maio, aponta a chegada de uma nova frente fria ao Acre na noite de terça para quarta-feira, 4, e as temperaturas devem chegar a 14°C.

Chuvas e possíveis de temporais, antecedem a chegada das baixas temperaturas ao Estado, as mínimas oscilarão entre 14°C e 17°C, e a máxima não deve passar de 23°C.

Ainda na terça-feira, 3, no Alto Acre e Juruá, o frio pode ser acompanhado de raios e ventanias, o mesmo deve ocorrer em Rio Branco e Brasileia, onde pode chover a partir da tarde. Mas só nas primeiras horas da quarta-feira, que será mais intensa.

Com céu encoberto e temperatura abaixo dos 20°C, na capital e municípios vizinhos, a friagem vai ser semelhante a primeira que teve no ano, no dia 31 de março.

A quinta-feira, 5, deverá iniciar com mínimas entre 14 e 17ºC, em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, e entre 17 e 20ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Marechal Thaumaturgo. Então, os dias ficarão muito secos e ensolarados, com noites frias até o próximo domingo, 8.

Fonte/Amazôniaagora.com