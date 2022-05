Datafolha: Cresce diferença entre Lula e Bolsonaro no 2º turno das eleições

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas de segundo turno feitas pelo Datafolha e ampliou a diferença em relação a seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula marca 58% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Bolsonaro chega a 33%. Na pesquisa anterior, de março, o petista tinha 55% das intenções de votos, contra 34% de Bolsonaro. A vantagem do ex-presidente, portanto, cresceu de 21 pontos percentuais para 25.

Votariam em branco ou nulo 8%, contra 10% antes, e 1% não sabe em qual deles votar —mesmo índice anterior.

Segundo turno

Em comparação com março, a pesquisa atual mostra que, nos cenários testados, Bolsonaro se mantém estável e perde dos concorrentes, enquanto seus adversários —Lula e Ciro Gomes (PDT)— oscilam para cima dentro da margem de erro ou crescem.

Em março, Bolsonaro havia diminuído sua distância em relação aos demais, mas agora se vê numa situação pior.

O novo levantamento do Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades do país nesta quarta (25) e quinta (26). A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada no TSE com o número BR-05166/2022. A pesquisa foi contratada pela Folha.

Num enfrentamento entre Bolsonaro e Ciro, no segundo turno, o pedetista bate o presidente por 52% a 36%. Em março, Ciro marcava 46%, e Bolsonaro tinha 37%. Os brancos e nulos são 10%, contra 16% na pesquisa anterior. Os indecisos seguem somando 1%.

Segundo turno

Já entre Lula e Ciro, é o petista quem venceria no segundo turno. Lula alcança 55% contra 29% do candidato do PDT. O cenário se mantém estável em relação à pesquisa de março, quando Lula marcou 54% e Ciro, 28%.

Aqueles que votariam branco ou nulo eram 17%, contra 15% agora. Os indecisos se mantêm em 1%.

Segundo turno

No primeiro turno, o Datafolha mostra que Lula lidera com 48%, e Bolsonaro aparece em segundo, com 27%. Ciro marca 7%, seguido de Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), ambos com 2%.

Desde março, Lula oficializou a sua pré-candidatura com um evento de lançamento da sua chapa com Geraldo Alckmin (PSB). O ex-presidente também se casou com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, na semana passada.

No período, a pré-campanha do petista passou por uma crise de comunicação, após idas e vindas e críticas em relação a declarações de Lula, e teve o marqueteiro substituído.

Bolsonaro tem intensificado as ameaças em relação à eleição e ao STF (Supremo Tribunal Federal) nas últimas semanas. No último dia 16, afirmou que as eleições podem ser conturbadas.

No momento em que amplia os questionamentos ao processo eleitoral e faz insinuações golpistas, Bolsonaro chegou a afirmar que uma empresa contratada pelo PL irá fazer uma auditoria privada sobre o processo eleitoral.