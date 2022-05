Cupertino estava em hotel na zona sul de SP; veja outros esconderijos

Antes de ser preso nesta segunda-feira (16), Paulo Cupertino ficou cerca de quatro meses hospedado no Mont Star Hotel, em Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Ele estava foragido havia quase três anos após matar Rafael Miguel e sua família, em 9 de junho de 2019. Durante esse período, Paulo Cupertino teve diversos esconderijos em ao menos três cidades, no interior de Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai.

Logo após balear as vítimas, Cupertino fugiu a pé pelas ruas do bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo, onde morava. Nos dias seguintes ele teria recebido a ajuda de amigos em várias cidades do interior de São Paulo para financiar a fuga.

Um mês após os assassinatos, o acusado estava na cidade de Jataizinho, no Paraná, onde emitiu o documento com o nome de Manoel Machado da Silva com o uso de certidões falsas. A carteira foi emitida em 16 de julho de 2019.

Cupertino teria chegado ao novo esconderijo, na cidade de Yataity del Norte, no Paraguai, após decolar de um aeródromo a 320 km de Eldorado, em um avião pilotado por Alfonso Helfenstein, amigo e dono do sítio onde ele ficou escondido por cerca de 15 meses com identidade falsa. O acusado passou 22 dias escondido nessa fazenda, até ser reconhecido.

No período em que permaneceu na fazenda, Cupertino trabalhou no cultivo de soja e milho. Segundo relatos de funcionários, ele falava pouco e se mantinha sempre muito distante dos agricultores brasileiros.

Depois da saída da fazenda, uma câmera mostrou o momento em que ele estaria fugindo novamente, com o registro do dia 25 de novembro de 2020. Desta vez, tentava ir para uma cidade perto da fronteira da Bolívia.

Depois da temporada no Paraguai, ele foi para a cidade de Eldorado, em Mato Grosso do Sul, onde havia se escondido num sítio. Cupertino frequentava uma barbearia no local para manter o disfarce.

O crime

Na noite de 9 de junho de 2019, o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais, João Aloizio Miguel, de 52 anos, e Mirian Selma Silva Miguel, de 50 anos, foram mortos a tiros na casa de Isabela Tibcherani, namorada de Rafael e filha de Paulo Cupertino.

O pai de Isabela foi apontado como o responsável pelos assassinatos. Segundo a própria família, Cupertino era um homem agressivo e já havia proibido a relação entre a filha e o ator. Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record TV, Isabela disse que estava sobrecarregada de sentimentos ao saber da notícia da prisão do pai.

“Ninguém sabe o que eu tenho passado nestes dois últimos anos tentando me reerguer, me desvincular de tudo. E agora eu estou em um momento importante no qual não posso deixar as coisas me abalarem, então estou tentando levar da maneira mais tranquila possível; embora dentro de mim eu esteja louca para gritar e cair no choro, estou mantendo a pose. Eu só posso dizer que eu não sei o que dizer”, afirmou.

Por R7