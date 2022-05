CRIME MACABRO: Corpo de homem é encontrado em chamas em matagal de ramal

Mais um cadáver é encontrado desovado em matagal de ramal em Rio Branco.

Nas primeiras horas da manhã deste domingo, 15, moradores do ramal do açude, localizado no bairro Floresta Sul encontraram o corpo de um homem em chamas.

O encontro macabro foi comunicado ao COPOM que enviou uma guarnição da Polícia Militar que foi ao local e constatou a veracidade da informação.

As chamas ainda estavam altas quando o corpo foi encontrado.

Peritos do Instituto Médico Legal – IML resgataram o corpo que apresentava marcas de perfurações nas costas, peito e abdômen.

Horas depois do corpo ser encaminhado ao IML um homem afirmando ser irmão da vítima, identificou o corpo como sendo de Leandro Souza Ferreira, de 28 anos.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP iniciaram investigação no sentido de identificar os autores e motivação para o crime.

Galeria de Imagens: