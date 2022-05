Crime filmado: garçonete é morta a tiros dentro de bar em Fortaleza e tudo é flagrado, assista

Na madrugada desta sexta-feira, 13, uma garçonete de 29 anos foi assassinada a tiros enquanto trabalhava em um bar, em Fortaleza. O caso ocorreu no Bairro Jardim Guanabara.

De acordo com imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, um homem vestido de preto e com capacete desde do veículo e, com arma em punho, entra no local. A imagem de dentro do local mostra a mulher arrumando uma mesa. Logo em seguida, a vítima abaixa a cabeça e o criminoso efetua três disparos.

A mulher caiu de joelhos, morta, após ser atingida pelos tiros. Os suspeitos fugiram logo em seguida.

As investigações estão a cargo da 8ª Delegacia de Divisão de Homicídios. Até o momento, ninguém foi preso.

Por MCEARA.COM