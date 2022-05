Crime bárbaro: Mulher é encontrada morta a golpes de faca dentro de apartamento

Uma mulher identificada por Tayline da Silva Fernandes, de 33 anos, foi morta na noite de quinta-feira, 05 de maio na rua 12 de Julho bairro doca Furtado.

Segundo informações, a vítima morava sozinha em um apartamento neste endereço e aparentemente não tinha nenhum relacionamento amoroso, pois os vizinhos conhecem todos nas redondezas e na noite do crime não presenciaram nenhum movimento fora do comum.

Ainda segundo informações, Tayline estava fazendo as unhas quando foi surpreendida pelo autor do crime, que desferiu vários golpes de faca nas costas da vítima.

O proprietário do apartamento informou que Tayline mora a cerca de duas semana no local, e ela ainda estaria montando alguns móveis dentro da residência.

A vítima foi encontrada pela vizinha que mora no primeiro apartamento, a mesma chegou em casa, viu a porta do apartamento de Tayline aberta, adentrou e encontrou a vítima sem vida com várias marcas de facadas das costas em cima de uma poça de sangue.

A população informou que, possivelmente o autor (a) do crime pode ter acesso ao apartamento, pois todos os inquilinos tem chave e o portão só é aberto por cada um deles.

Levantando a hipótese de que a vítima possa ter aberto o portão para seu augoz.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

A policia militar esteve no local para tentar encontrar criminoso, mas ele se evadiu do local e neste momento é um foragido da justiça.