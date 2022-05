Criança é agredida por mulher em frente a escola e tem braço quebrado

Uma criança, de 11 anos, foi agredida com um puxão de cabelo e um soco, nesta segunda-feira (16), por volta das 12h30, em frente ao Centro de Ensino Fundamental 4 de Planaltina, no Distrito Federal. Câmeras de segurança da escola pública registraram o momento em que uma mulher correu atrás da estudante, derrubou a menina no chão, bateu nela e, depois, foi embora, caminhando tranquilamente (veja vídeo).

Estudante, de 11 anos, agredida na frente do CEF 4 de Planaltina, no DF

“Nunca, nem eu nem minha esposa batemos nela, e vem uma [pessoa] de fora e fazer isso. Eu tô muito abalado e, quando a gente toca nesse assunto, ela começa a chorar”, conta o pai da criança.

O braço esquerdo da menina foi quebrado com a agressão, o caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, como lesão corporal. Segundo o pai da estudante, o auxiliar de serviços gerais Manoel Cleilton Viana da Silva, a filha tinha acabado de descer do ônibus, com duas amigas, perto do colégio, quando a mulher achou que a menina “estivesse rindo dela” e começou a falar palavrões e perseguir a criança.

A Secretaria de Educação do DF disse que a direção da escola “prestou todo o apoio à aluna e entrou em contato com a família”. Segundo a pasta, “não foi necessário chamar o Batalhão Escolar”, unidade da PMDF que faz a segurança perto das unidades de educação.

O pai da menina, no entanto, nega. Silva diz que não recebeu nenhum apoio da escola e que foi o avô quem levou a criança para o hospital.

“As amiguinhas bateram no portão pedindo socorro pro porteiro. A escola era pra ter acionado a polícia, mas o porteiro disse que, do portão pra fora ,não era problema dele. No início, não quis nem deixar a menina entrar. A escola que tinha que ter dado esse suporte e acionado a Polícia Militar para ir atrás da agressora e ter levado minha filha para o hospital”, diz o pai da criança.

Braço quebrado

Fonte: G1 DF