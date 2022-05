Criança é achada dormindo ao lado de morador de rua após ser abandonada pelos pais

Uma criança de cerca de 2 anos foi achada dormindo ao lado de um morador de rua, em um bairro de Machadinho D’Oeste (RO), após ser abandonada em casa pelos pais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma viatura foi chamada por volta de 3h40 para comparecer em uma rua onde supostamente teria uma criança abandonada.

Quem acionou a guarnição foi Renan Geneci, que trabalha na coleta de lixo da cidade. Ele relatou em entrevista que a criança estava sem roupa.

“A gente estava trabalhando na coleta e nos deparamos com a criança deitada ao lado do morador de rua. Então a gente foi até a criancinha, junto com o morador de rua, e perguntamos o que estava acontecendo. Me preocupei porque a criancinha estava só de fralda e deitada naquele local. O morador de rua disse pra gente que viu a criança andando sozinha na rua e pediu para ela deitar ao lado dele”, contou Renan em entrevista.

Após ouvir o relato do morador de rua, Renan ligou para a polícia da cidade, que foi ao local acompanhada do Conselho Tutelar. A suspeita é que a criança tenha ficado sozinha cerca de seis horas na rua.

A PM chegou a entrar na residência de onde a criança saiu, mas nenhum responsável foi encontrado. O Conselho Tutelar então levou a criança ao hospital municipal para que fosse feito o exame de corpo delito e depois a vítima ficou sob tutela do estado.

A Rede Amazônica entrou em contato com a Secretaria de Assistência social do município e, de acordo com a pasta, a criança foi buscada no Conselho Tutelar pelos avós, que assinaram um termo de responsabilidade sobre os cuidados.

A Secretaria vai continuar monitorando toda essa situação até que seja algo definitivo.

Fonte: G1 RO