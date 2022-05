Criança desaparece no Rio Iaco em Sena Madureira

Depois de uma tragédia que ocorreu no Rio Antimary, agora foi a vez de uma criança que se encontra desaparecida. Uma criança de dez anos sumiu nas águas do Rio Iaco em Sena Madureira há 140 km da capital Rio Branco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo realizadas desde o último domingo (29/05) e até o momento não foi encontrado vestígios do corpo da criança.

A família informou ao Corpo de Bombeiros de Sena Madureira, que a criança brincava próximo a ponte metálica, quando escorregou e caiu nas águas. Uma criança que estava próximo tentou ajudá-la, mas não conseguiu salvá-la.

O Ecos da Notícia está acompanhando o caso e a qualquer momento traz mais informações aos seus leitores.