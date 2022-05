Criança de 5 anos vê a própria mãe ser assassinada pelo tio dentro de casa

Apontado como autor do assassinato da irmã, Antônio Benites teria ficado com o corpo da vítima, Patrícia Benites Servian, de 31 anos, por 20 horas dentro de casa, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O crime teria acontecido na madrugada de sexta-feira (27), por volta da 1h30, quando os vizinhos chegaram a ouvir gritos, pedidos de socorro e acionaram o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança). Porém, o crime só foi confirmado por volta das 18h20 da sexta-feira, após a família da vítima localizar o corpo e acionar as autoridades policiais.

Segundo informações dos familiares da vítima à Polícia Civil, por volta do horário em que teria sido morta, Patrícia enviou áudios a uma cunhada, com a voz emocionada, falando sobre problemas familiares do passado.

Feminicídio

O corpo de Patrícia Benites Servian, assassinada por estrangulamento, na madrugada desta sexta, foi encontrado na casa da vítima, no Bairro Tiradentes. Há suspeita de que a vítima também tenha sido estuprada.

O caso foi descoberto somente no início da noite de sexta-feira (27), quando familiares encontraram o corpo em uma espécie de cova improvisada atrás do tanque da residência.

O irmão de Patrícia, Antônio Benites, é usuário de drogas e teria cometido o crime por volta da 1h da madrugada. Ele passou o dia tentando esconder o corpo da irmã, improvisando uma cova. Conforme familiares da vítima, o homem cavou um buraco atrás do tanque da casa da mulher e encobriu com madeiras.

As informações levantadas pela reportagem dão conta de que o suspeito é usuário de drogas. Ele já tem passagem por estupro e estaria usando tornozeleira eletrônica.

Criança de 5 anos, filho da vítima, presenciou o crime

Conforme o registro da ocorrência, uma criança de 5 anos, filho da vítima, presenciou o crime. A outra filha da vítima, de 3 anos, também estava no local do crime.

Segundo relata tia da criança, o menino relatou ter visto a cena do tio matando a própria mãe.

“Ele veio tremendo, chorando e falou que ‘mataram a minha mãe’”. Ele ainda detalhou o que presenciou. “O Ninho colocou o joelho em cima dela e começou a enforcar ela”, teria contado o menino, que disse ter ficado com medo e saiu correndo.

Com informações via Midia MidiaMax