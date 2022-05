Criança de 4 anos é arremessada de carro em Porto Velho

Aos policiais, o motorista de 39 anos informou que estava indo buscar um passageiro quando, na rua da Glória, no bairro Areal, se deparou com um veiculo Gol, ocupado por um casal e uma criança.

Ele relatou que o condutor do Gol foi diminuindo a velocidade e parou o carro no meio da rua, neste momento o casal começou a brigar. Em dado momento, a mulher de 25 anos pegou a criança, de 4 anos e arremessou para fora do veículo. Após abandonar a criança, o condutor acelerou o veículo e deixou a criança no meio da rua, entre um fluxo intenso de carros.