Criança de 3 anos morre ao cair dentro de máquina de lavar roupas

Neste final de semana, um acidente trágico provocou a morte de uma menina de 3 anos. O caso aconteceu no sábado (7), na cidade de Cascavel, localizada no interior do estado do Paraná. Segundo informações do DOL.

A menina se afogou ao cair dentro da máquina de lavar roupas. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, foi a madrasta da criança que a encontrou dentro do equipamento.

Testemunhas relataram que quando a madrasta viu a criança mergulhada dentro da máquina, a retirou imediatamente e passou a gritar por socorro.

Vizinhos foram até o local para ajudar e acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu) e equipes do Corpo de Bombeiros.

A menina chegou a ser socorrida com vida, mas, ao chegar no hospital, não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.