Criança de 1 ano morre após subir em móvel e ser atingida por televisão

Uma bebê de apenas 1 ano de idade, morreu após ser bruscamente atingida por um aparelho de televisão durante a noite desta segunda-feira, 16 de maio – no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

De acordo com reportagem do G1, os pais informaram que a criança brincava em um quarto na residência deles, quando em determinado momento, a menina tentou subir no rack onde estava a TV.

Após a menina subir no móvel, o mesmo inclinou-se para frente e o aparelho caiu em cima da criança. Os pais da vítima imediatamente levaram a bebê à policlínica do bairro em busca de socorro. A criança chegou a ser encaminhada ao Hospital Samuel Libânio, no entanto, infelizmente, não resistiu.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para averiguar as circunstâncias da morte da criança.