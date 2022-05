Criador de anúncio de aluguel que viralizou ao fazer exigências incomuns se surpreende com repercussão: ‘De GO para o mundo’

O servidor público Pedro Paulo Guedes Leão, de 35 anos, foi quem que criou o anúncio de aluguel de uma kitnet em Goiânia que viralizou na internet nos últimos dias. Não é por menos. As regras criadas por ele são as mais “absurdas” possíveis, como a proibição de o inquilino ter rinite ou sinusite para não espirrar alto. Mas o anúncio é um meme, ou seja, o apartamento que seria alugado não existe.

Ele contou que não esperava tanta repercussão em tão pouco tempo, mas que está se divertindo com os comentários e interações de internautas. O anúncio está no ar desde a segunda-feira (16).

“De Goiânia para o mundo. Estou adorando e me divertindo muito”, brincou o servidor público.

Segundo o acompanhamento que ele faz nas redes sociais, a soma de várias repostagens por perfis de humor já chega mais de 2 milhões de curtidas e 100 mil comentários. Somente no perfil pessoal do servidor público, já são mais de 500 curtidas e 1 mil comentários até esta quarta-feira (18).

Inspiração

Pedro Paulo Guedes também é síndico do prédio onde mora há 11 anos e disse que fez a brincadeira a partir de outros anúncios com regras inusitadas, como as que ele criou, porém reais.

“Sou síndico e sempre participo de grupos de aluguel aqui em Goiânia. E vejo lá regras absurdas. Aí entrei na onda. A kitinet não existe. É um meme. Tudo criação da minha cabeça”, esclareceu.

Ele contou que recebe todo tipo de comentário na internet: positivo, negativo, e até pessoas querendo alugar o apartamento de verdade.

“A repercussão é de todo tipo: críticas, gente entrando na onda, alguns me xingaram, achando absurdo”, comentou Pedro Paulo.