Covid-19: vacina começa a ser aplicada em pessoas com idade acima de 60 anos

Pessoas com idades 60 anos ou mais, já tem disponível, a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Apenas pessoas a partir de 70 anos tinham acesso à dose de reforço. O horário de atendimento vai das 8h às 16h, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. Os únicos documentos necessários são a carteira de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para menores de idade é necessário que um dos pais ou responsáveis estejam presentes, e apresentem documento pessoal para identificação, assim como a carteira de vacina e cartão do SUS ou CPF da criança. As vacinas contra Influenza e o Sarampo também estão disponíveis.

Para quem deseja tomar a primeira ou segunda dose e dose de reforço, os locais são:Urap Claudia Vitorino, Urap Eduardo Assmar, Urap Maria Barroso, Urap Vila Ivonete, Urap São Francisco, Urap Rozangela Pimentel, Urap Hidalgo de Lima, Urap Roney Meireles e Urap Vila Ivonete.

Já a vacinação de crianças segue ocorrendo nos seguintes Centros de Saúde (CS) CS Dr Mário Maia na Cidade Nova, CS Maria Áurea Vilela na Cadeia Velha, CS Vitória para os bairros Vitória/São Francisco, CS Raimundo Moreira no João Eduardo II), CS Elpidio Moreira Souza, localizada próximo a Defesa Civil e na CS Mariano Gonzaga, no bairro Laelia Alcântara.

Os que segunda dose da Coronavac, necessitam realizar agendamento na Vigilância Epidemiológica. O processo pode ser realizado pelo telefone 3227-3165.

Ao todo, 124.974 pessoas já foram infectadas em todo o Estado, e 25 exames seguem sendo analisados em todo o estado. Até o momento 122.930 já receberam alta. Enquanto isso, os óbitos estão estagnados em 2.002.

Em relação às vacinas,1.421.720 doses foram distribuídas ao todo, sendo 654.513 primeiras doses, 531.752 segundas, 202.515 de reforço e 12.941 doses únicas. Mais de 50% do estado já foi totalmente imunizado, totalizando 544.693 pessoas completamente vacinadas.

Fonte/ Jornal opinião