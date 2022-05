Corrida Tiradentes encerra atividades alusivas aos 106 anos da Polícia Militar

Para concluir a programação de aniversário dos 106 anos da Polícia Militar do Acre (PMAC), foi realizado na manhã de domingo, 29, a Corrida Tiradentes. O evento foi uma parceria da instituição com a Acre Running eventos.

A tradicional corrida de rua Tiradentes foi realizada com provas nos percursos de 5 e 10 quilômetros e teve como largada e chegada o pátio externo do Quartel do Comando Geral (QCG).

O evento esportivo foi aberto ao público e atletas profissionais, amadores e simpatizantes da modalidade compareceram e prestigiaram a corrida que encerrou o calendário de atividades dos 106 anos da instituição.

O Comandante-Geral da Polícia Militar agradeceu a participação da comunidade. “Parabenizo os participantes da corrida. É uma corrida tradicional em nosso aniversário, obrigado pela animação. É importante estes eventos para aproximar a comunidade e a

nossa instituição”,Finalizou.

