Corrida para regularizar título de eleitor aumenta buscas por atendimento no TRE em Cruzeiro do Sul

O prazo para que as cidadãs e os cidadãos brasileiros possam emitir ou regularizar o título de eleitor para votar nas Eleições de 2022 encerra nesta quarta-feira, 4 de maio.

O alistamento e o voto são obrigatórios a partir dos 18 anos, e facultativos para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos.

Os procedimentos, além de presenciais nos cartórios eleitorais, também podem ser feitos pela internet, de forma simples e rápida através da Plataforma Título Net.

Algumas pessoas deixam para última hora e acabam perdendo o prazo. Em Cruzeiro do Sul, não é diferente. Nesta terça-feira, o TRE se encontra lotado de eleitores tentando realizar os procedimentos necessários.

Se o eleitor não tem certeza se o título está regular para votar nas próximas eleições, é importante verificar junto à Justiça Eleitoral.

De acordo com o funcionário do cartório, Alvino Abegão, são 150 dias antes da eleição para regularização, transferência de residência, revisão ou título cancelado. “Estamos com atendimento das 7h às 18h, sem horário de almoço”, explica Abegão.

Os documentos necessários são: identidade e CPF. Para transferência: identidade, CPF, comprovante de residência (de preferência no nome do titular) ou parente próximo.

Diversos indígenas da etnia Katukina estiveram nesta terça-feira (3) no Cartório de Cruzeiro do Sul. Samea de Souza Cruz, por exemplo, foi regularizar o título. “Meu primeiro já venceu, agora tenho que tirar o segundo”, frisou.