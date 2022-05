Corpo é encontrado às margens de rio, no interior

O corpo de homem, não identificado, foi encontrado às margens do Rio Maués-Miri, no interior do Amazonas. O caso aconteceu na tarde deste domingo (1) em Maués (a 276 quilômetros a leste de Manaus).

Segundo a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a equipe recebeu uma ligação via linha direta, informando que o corpo estava preso a uma rabeta às margens do rio.

A Defesa Civil do município atuou no trabalho de resgate do corpo. Por conta do estágio avançado de decomposição, não foi possível identificar a vítima até o momento.

A Polícia Civil do município entregou o corpo do homem ao Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly para os procedimentos médicos.

O caso será investigado pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

