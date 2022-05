Corinthians reage no segundo tempo, empata com São Paulo e segue líder do Brasileirão

O clássico entre Corinthians e São Paulo terminou empatado por 1 a 1 na tarde deste domingo (22), na Neo Química Arena, pela sétima rodada. O placar favoreceu o Timão, que se manteve na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, e ainda impediu a quebra de tabu do rival, que nunca venceu na arena – agora são 16 jogos, sendo 10 vitórias corintianas e seis empates.

Calleri, que anotou três gols em quatro Majestosos, abriu o placar para o Tricolor ainda no primeiro tempo, e Adson deixou tudo igual no final do segundo. O São Paulo é o terceiro colocado, com 12 pontos.

Os dois times entraram em campo com três zagueiros, o início do Majestoso foi equilibrado. O Corinthians pressionou nos primeiros minutos, quando João Victor arriscou e mandou para fora. Na metade do duelo, o ritmo do Timão caiu e quem passou a crescer foi o Tricolor.

Aos 18 minutos, Cássio começou a trabalhar forte. Primeiro, foi a vez de fechar o gol após chute cruzado de Alisson, que recebeu passe de Calleri. Depois, foi a vez do argentino, de cabeça, obrigar o goleiro a mais uma bela defesa. Do outro lado, Renato Augusto arrematava a longa distância e viu Jandrei defender.

O Tricolor era quem estava mais perto de abrir o placar, ocupando melhor o meio-campo e se impondo nas jogadas ofensivas. Não demorou para Arboleda, em cabeceio, assustar Cássio após cruzamento de Reinaldo na área.

Jô, até então, não entregava o que podia pelo lado corintiano e errava bastante. Apesar disso, uma bola cruzada por Renato Augusto, em posição irregular, o atacante finalizou com eficiência, mas o gol foi corretamente anulado pela arbitragem.

O Tricolor queria ir para o intervalo na vantagem, e não tirou o pé nem mesmo com a confusão nos acréscimos, que se iniciou após falta de Du Queiroz em Reinaldo. Aos 50 minutos, Calleri colocou os visitantes em vantagem.

Toca no Calleri!



O argentino manteve seu bom desempenho diante do Corinthians. Agora, são três gols em quatro jogos desde que retornou ao Tricolor, no ano passado. Reinaldo cobrou a falta na área, Jô cortou parcialmente, e Diego ajeitou para Alisson, que cruzou na pequena área. Calleri dominou e bateu cruzado para marcar.

Segundo tempo



As duas equipes voltaram do intervalo com alterações. Pelo lado corintiano, Gil deu lugar a Adson, para tentar melhorar ofensivamente. Mantuan ficou na lateral direita. O Tricolor voltou sem Igor Vinícius, Reinaldo e Luciano, e entraram Rafinha, Patrick e Eder, respectivamente. Depois, Nestor deu lugar a Gabriel.

O clássico seguia agitado. O Timão voltou um pouco mais ligado, mas não conseguia finalizar com sucesso e empatar. O Tricolor chegou ao seu segundo gol, mas Eder recebeu em posição irregular antes de driblar Cássio e marcar, mas o tento foi anulado.

Adson sai do banco para empatar!



O Corinthians não desistiu e, aos 34 minutos, Adson, que entrou no intervalo, incendiou Itaquera após balançar a rede. Júnior Moraes fez bom passe para Lucas Piton, que cruzou na cabeça do camisa 28, que não desperdiçou e deu números finais ao confronto.

Cássio sente o ombro



Ainda deu tempo de Cássio fazer bela defesa em chute de Igor Gomes. O camisa 12 do Timão sentiu o ombro esquerdo e deixou o gramado aplaudido, aos 52 minutos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 SÃO PAULO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 22/5/2022 – 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Público/Renda: 44.672 e R$ 3.688.132,50

Cartões amarelos: Du Queiroz e João Victor (COR), Diego e Gabriel Neves (SPFC)

Cartões vermelhos: –

Gols: Calleri (50’/1ºT) (0-1) e Adson (34’/2ºT) (1-1)

CORINTHIANS: Cássio (Matheus Donelli, 52’/2ºT); Raul Gustavo, João Victor, Gil (Adson, intervalo); Gustavo Mantuan, Maycon (Júnior Moraes, 29’/2ºT), Du Queiroz, Renato Augusto, Fábio Santos (Pinton, 29’/2ºT); Willian (Giuliano, 29’/2ºT) e Jô. Técnico: Vítor Pereira.

SÃO PAULO: Jandrei; Diego, Arboleda , Léo; Igor Vinícius (Rafinha, intervalo), Rodrigo Nestor (Gabriel Neves, 14’/2°T), Igor Gomes, Alisson (Rigoni, 43’/2ºT), Reinaldo (Patrick, intervalo); Luciano (Eder, intervalo) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Fonte: Lance!