COPA DO BRASIL 2022: Como ficaram as oitavas da Copa do Brasil e quanto cada time ganhou?

Nesta semana, 14 dos 16 clubes que disputarão as oitavas de final da Copa do Brasil já foram definidos. A classificação para a próxima fase representa para todas as equipes pelo menos R$ 3 milhões a mais em seus cofres.

Até o momento, avançaram para as oitavas da Copa do Brasil: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Os dois duelos restantes da terceira fase do torneio são Brasiliense x Atlético-MG e Red Bull Bragantino x Goiás. O Galo e a equipe do interior paulista possuem a vantagem em seus confrontos.

Quanto cada clube já ganhou

Todos os 92 times participantes da Copa do Brasil de 2022 foram divididos em três blocos. No Grupo 1 ficaram as 15 primeiras equipes do Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Já o segundo conjunto é formado pelos clubes que estão na disputa da Série A, excluídos os que fazem parte do grupo principal. Por fim, o terceiro bloco reúne as demais agremiações.

Essa divisão é importante porque impacta na soma do valor recebido pelas equipes nas duas primeiras rodadas. Além disso, os times que se classificaram para a Libertadores ou foram campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde entraram direto na terceira fase da Copa do Brasil. Portanto, esses clubes só recebem os valores a partir dessa etapa.

Sendo assim, Atlético-GO, Ceará, Cruzeiro, Santos e São Paulo, que fazem parte do Grupo 1 e disputaram todas as fases até então, receberam R$ 7,67 milhões por chegarem nas oitavas de final.

Já América-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras embolsaram R$ 4,9 milhões, quantia equivalente por terem disputado a terceira fase e se classificado às oitavas.

Das equipes restantes que duelam pelas duas últimas vagas, o Brasiliense é o único que faz parte do Grupo 3. Sendo assim, se reverter a derrota por 3 a 0 para o Galo na partida de ida, embolsará R$ 6,27 milhões. Do Grupo 2, o Goiás, por sua vez, vai receber R$ 7,18 mi se superar a derrota por 2 a 1 sofrida para o Bragantino na primeira partida.

Atlético-MG e RB Bragantino, se confirmarem o favoritismo e avançarem, receberão R$ 4,9 mi por terem entrado apenas nesta última fase da Copa do Brasil.

Fonte/ Uol notícias