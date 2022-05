Convênio do Estado com as prefeituras garante operação de drenagem em Sena Madureira

Um convênio entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e as prefeituras resultam em obras de infraestrutura contínuas nos municípios. Em Sena Madureira, foi concluída a operação de drenagem na Travessa Francisca Alencar, no Bairro Rosa Gonçalves.

A Seinfra e a Secretaria Municipal de Obras de Sena instalaram em torno de 130 manilhas de 40 cm na referida travessa, com o objetivo de solucionar os problemas de inundações que estavam ocorrendo devido às frequentes chuvas neste período.

Outra operação resolvida na obra foi a eliminação do esgoto a céu aberto, uma preocupação do Estado, que visa oferecer dignidade e qualidade de vida à população de todos os municípios do Acre.

De acordo com o gestor interino da Seinfra, Glauber Mappes, o governo do Acre, quando firmou parceria com as prefeituras, verificou os pontos mais críticos de cada cidade e, desta forma, vem executando com celeridade e qualidade os serviços de maior necessidade.

