Conheça Pedro Soltz, modelo mineiro que ganhou o público na ‘Dança dos Famosos’ da Croácia

Há 6 anos em Zagreb, na Croácia, ele vive junto com a esposa croata e a filha do casal, nascida na Itália. Querido do público croata, foi convidado para participar do programa ‘Ples sa zvijezdama’, da Nova TV. Ao lado da bailarina Tina Walme, ele tem arriscado diferentes passos para competir contra outras duplas.

Sucesso na ‘Dança dos Famosos’

A 10ª temporada de Ples sa zvijezdama, a ‘Dança dos Famosos’ na Croácia, estreou em março deste ano. A versão croata do programa ‘Dancing With the Stars’ consiste em unir dançarinos profissionais à celebridades.

O intuito é que as duplas treinem diferentes ritmos de dança para competir com outros casais, semana a semana, recebendo orientações de especialistas ao longo do caminho.