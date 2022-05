Confirmado Auxílio Permanente de R$ 1.200 para mulheres em 2022?

Esse é um benefício que está sendo esperado há algum tempo pelas milhares de mães solteiras que cuidam dos seus filhos e da casa sozinhas. O Auxílio Permanente é um projeto de lei que está em curso na Câmara dos Deputados e que pode pagar para essas mulheres até R$ 1.200 por mês, se aprovado.

Essa proposta que está em trâmite é um projeto do ex-deputado Assis Carvalho (PI). Ela tem como principal objetivo a garantia de uma renda fixa no valor de R$ 1.200 ao mês para as mulheres que são chefe de família. Essas famílias também são chamadas de monoparentais.

O assunto está discussão na Câmara desde 2020, por isso centenas de mulheres – que agora precisam mais do que nunca do benefício – querem saber ele vai ou não ser pago ainda no ano de 2022.