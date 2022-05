A Mega-Sena sorteou as seis dezenas do concurso 2.481 na noite deste sábado (14). O prêmio previsto para quem acertar as dezenas é de R$ 35 milhões.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal não divulgou o rateio do sorteio que pode ser conferido no site.

Veja as dezenas sorteadas: 01 – 08 – 21 – 27 – 36 – 37.

Por Portald24am