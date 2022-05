Como é bom tocar um instrumento: Emac abre cursos com 640 vagas destinadas a estudantes interessados em aprender música

Quando o cantor e compositor baiano, Caetano Veloso, escreveu, na música Tigresa, a satisfação em poder tocar um instrumento (As garras da felina me marcaram o coração/Mas as besteiras de menina que ela disse não/E eu corri pro violão num lamento, e a manhã nasceu azul/Como é bom poder tocar um instrumento…), escrita em 1977, certamente o gênio da Música Popular Brasileira (MPB) e criador do Movimento Tropicália não pensava em meninos e meninas do Acre.

Mas deveria. Afinal, é esta criançada que deve viver na pele, a partir da retomada de cursos neste sentido, sentir literalmente na pele a sensação descrita pelo poeta baiano.

São estudantes que, após dois anos de suspensão por causa da pandemia do coronavírus, vão disputar vagas na Escola de Música do Acre (Emac), mantida pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), para, além de aprenderem a tocar um instrumento, a dominarem a técnica do canto e domínio da própria voz. A Emac abriu pelo menos 640 vagas destinadas a estudantes interessados em aprender aulas iniciais de música.

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 13, hoje traz o edital com as normas para o processo seletivo para o ingresso de alunos em vagas e cadastro de reserva para cursos de formação inicial, por meio de sorteio público.

Com isso, a Emac retoma suas atividades, atendendo uma grande demanda de alunos, e se prepara para formar grupos de extensão com músicos instrumentistas e cantores acreanos. O público-alvo são estudantes matriculados na rede pública de ensino básico em 2022, com idade a partir de 6 anos.

As inscrições ocorrem até o dia 18, por meio do link https://forms.gle/EaBKATnoLRPE6BMj8, para os alunos da rede pública, e https://forms.gle/7NrcXrsKF2yUuhkn6 para a comunidade, ou diretamente na Emac, localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, Bairro Distrito Industrial.

Entre os cursos ofertados estão técnica vocal, musicalização infantil, violão, guitarra, cavaco, ukulelê, contrabaixo, percussão (pandeiro, conga, triângulo e outros) e sopro (flauta, saxofone, clarinete e outros).

Esses cursos são gratuitos e desenvolvidos para ampliar o acesso dos acreanos à cultura. Buscam ainda inserir o aluno no processo de formação musical e, assim, provocar transformações sociais por meio da arte, além da descoberta de talentos e da profissionalização.

As inscrições ocorrem até o dia 18,e o sorteio das vagas ocorrerá dia 23, às 9h no auditório da Escola de Música com transmissão em live pelo Instagram da escola: [email protected].

O ano letivo se inicia no dia 13 de junho e as aulas serão realizadas uma vez por semana, de forma presencial, nos turnos matutino e vespertino.

“Por meio da Emac vamos possibilitar às pessoas conhecer mais sobre os conceitos de musicologia, as necessidades que se tem de pesquisar a música acreana, seus compositores e as características específicas da nossa qualidade de música”, declarou o maestro Afonso Portela, coordenador-geral da Emac.

Ainda segundo o maestro, a ideia é que futuramente a escola se torne uma extensão a nível técnico e superior em música: “É um pontapé inicial que estamos dando para incentivar e estimular tanto a educação musical quanto a formalização e a produção musical no estado”.

A Escola de Música tem por objetivo formar cidadãos qualificados, tanto no sentido musical como no quesito formação de plateia, sensibilidade artística e social. O que os instrutores esperam é que, ao final dos cursos, muitos – ou todos – dos estudantes possam de fato com a máxima do compositor baiano: como é bom toca rum instrumento.