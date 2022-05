Começa o espetáculo do eclipse com a chamada “Lua de Sangue”, que pode ser visto em todo país, principalmente na região do Acre

O espetáculo natural do eclipse lunar total, com uma “Lua de Sangue” – fenômeno em que o Sol, a Terra e a Lua se alinham e com isso causam escuridão em várias partes do planeta, pode ser visto a olho nu, sem risco à saúde dos olhos. A garantia é dos dois principais médicos oftalmologistas do Acre, Eduardo Veloso e Amsterdan Sanders.

Ouvidos pela reportagem do Ecos da Notícia, ambos os profissionais disseram que, para admirar o fenômeno, não é preciso lentes especiais, já que, por se tratar de um fenômeno lunar, não há riscos para a visão, O eclipse do satélite naural da Terra poderá ser visto no Brasil na noite deste domingo (15) em toda América o Sul e em boa parte do país, incluindo o Acre.

Quem quiser ver o fenômeno tem que aproveitar porque o próximo só correrá, segundo os astrônomos, em maio de 2025. O satélite natural terrestre então fica com uma cor avermelhada — que passou a ser chamada de “Lua de Sangue”, no momento em que a Terra se coloca exatamente entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra da Terra seja projetada na Lua.

A cor avermelhada ocorre, explica a astronomia, porque a atmosfera da Terra age com um filtro para a luz do Sol.

O tom avermelhado pode variar, dependendo do eclipse. Ele pode ser mais escuro, mais próximo ao marrom ou mais claro, algo parecido com castanho ou avermelhado.

O eclipse lunar poderá ser visto completamente de todo o território brasileiro. O eclipse parcial poderá ser visto a partir de 23h28, no horário de Brasília. À 0h29 de segunda-feira (16/02), começará o eclipse total, que vai durar até 1h54.

O fim do eclipse está previsto para ocorrer às 2h55.

O fenômeno também será transmitido ao vivo pelo Observatório Nacional, uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A transmissão será iniciada a partir das 23h15.

Como se trata de um eclipse lunar, médicos ouvidos pela reportagem disseram que observá-lo diretamente não representa um risco para os olhos. “Trata-se basicamente de olhar para a lua cheia. Não precisa de nenhum instrumento, a olho nu já vai ser um belo espetáculo. Caso alguém queira também pode usar um binóculo, luneta ou telescópio.

Os riscos à visão só existem nos eclipses solares”, disse o médico Eduard Veloso, o que foi confirmado por seu colega Amsterdan Sanders.

Como o eclipse ocorrerá no fim da noite e início da madrugada, a lua estará bem alta no céu, o que facilitará a visualização do fenômeno. Não há, portanto, desconforto na admiração de tamanha beleza natural.