Com vários celulares roubados e drogas bandidos são presos em Rio Branco

Uma ação do Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de Herison Jhefry, de 20 anos e Breno Passos, de 18 anos, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. As prisões ocorreram na noite desta quarta-feira, 25, em uma residência localizada na rua José Mendes, no bairro Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a dupla em uma motocicleta de cor vermelha, cometeu um roubo na Estrada da Sobral, os criminosos em posse de uma arma de fogo abordaram a vítima e subtraíram um celular. Após a ação os bandidos fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada, a vítima fez o rastreamento do seu celular e os policiais constataram que o aparelho estava em uma residência no bairro Esperança. A guarnição da ROTAM se deslocou até ao local, fez um cerco na residência e encontrou a moto usada pelos criminosos para cometer o roubo. Os assaltantes estavam dentro da casa e foram presos. Durante busca na residência, os policiais encontraram em posse dos criminosos cinco celulares roubados, um simulacro, duas trouxas grande de cocaína, uma balança de precisão, vários cartões de crédito e dois tijolos de cloridrato de cocaína, totalizando 2 kg.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e os dois criminosos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Fonte/ O Alto acre