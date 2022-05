Com salário variando entre R$ 7 a R$ 8 mil, Concurso do Exército com 167 vagas terá prova aplicada no Acre

Com inscrições previstas para abrir no próximo mês, o Concurso do Exército com 167 vagas em diversas áreas terá prova aplicada no Acre. A remuneração varia entre R$ 7.490 e R$ 8.245 reais. As vagas são nas áreas de administração, informática, direito, magistério, medicina, teologia, entre outras.

As inscrições podem ser feitas no site

https://www.esfcex.eb.mil.br/

entre 14 de junho a 5 de agosto. A taxa é de R$ 150 reais. De acordo com edital, as vagas foram divididas da seguinte maneira:

Medicina (107 postos); farmácia (10); odontologia (5) teologia (5); administração (4); ciências contábeis (2); direito (2); enfermagem (6); estatística (1); informática (3); psicologia (1); veterinária (1); magistério (20).

Das cinco vagas para capelães, quatro são destinadas a sacerdotes católicos apostólicos romanos e uma voltada a pastor evangélico.

A prova será composta por 60 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e específicos, o exame intelectual está agendado para ocorrer em 11 de setembro. Além do Distrito Federal (DF), haverá aplicação no Acre, Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão, Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR) e São Paulo (SP).

Fonte: Acrenews