Com primeiro caso suspeito de varíola na Bolívia Sesacre realiza monitoramento na fronteira

Na Bolívia um jovem de 26 anos está sendo monitorado pelo ministério da Saúde por estar com sintomas similares de varíola.

De acordo com autoridades do País Vizinho, o jovem será feito um diagnóstico para confirmar ou descartar o caso da doença.

Pelo fato da Bolívia ser um país que faz fronteira com o Acre, a Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE) informou que está fazendo um monitoramento consistente e que tornará público o resultado do caso do jovem com suspeita de estar infectado pelo vírus.

A varíola dos macacos é uma doença transmitida por um vírus atuante da África com transmissibilidade para humanos.