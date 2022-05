Com o novo reajuste valor do diesel S-10 subiu para R$ 8,38 o litro em Cruzeiro do Sul

Começou a valer a partir desta segunda-feira (09), o novo reajuste da Petrobras de 8,87% sobre o valor do diesel nas refinarias. Por conta disso, o combustível teve um aumento de R$ 0,40 ao litro. Em Cruzeiro do Sul, a gasolina subiu R$ 0,20.

A gasolina comum, passou de R$ 7,77 o litro, para R$ 7,97. O diesel S-10 chegou a R$ 8,38 e o diesel comum a R$ 8,30 o litro.

Arenilson Paixão, gerente de posto de combustível, informou que houveram pelo menos três aumentos consecutivos do combustível, o que tornou impossível a manutenção do preço anterior. Por três semanas seguidas houve aumento no preço da gasolina.

O gás de cozinha também pode sofrer um aumento já nos próximos dias.

