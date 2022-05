Com o apoio do empresariado local, Expoacre e Expoacre Juruá devem movimentar mais de R$ 100 milhões

A Expoacre é a principal feira agropecuária do Estado. Em 2019, movimentou mais de R$ 74 milhões em negócios. Este ano, com o apoio do empresariado local, a expectativa é de R$ 100 milhões.

Após 2 anos suspensa, a organização espera gerar um balanço financeiro muito maior. A feira movimenta do grande ao pequeno. Os setores da indústria, comércio, entretenimento, lazer e o agronegócio giram um grande volume de recursos durante a feira.

Os negócios incluem a venda de imóveis, comercialização de bares e restaurantes, shows, comércio, serviços, venda de veículos, movimentações bancárias, setor do agronegócio, indústria moveleira e pequenos negócios.

“Estamos preparando uma grande feira e os empreendedores e empresários estão acreditando e apoiando. Com certeza, iremos superar os números da última feira. Toda a cadeia produtiva do Estado está ansiosa por esse evento”, reforça o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

Em 2019, somente a indústria movimentou mais de R$13 milhões durante a feira. Os pequenos negócios também fizeram expressivas vendas.

Existe uma expectativa de investimentos muito grande por parte dos empresários e Instituições que fazem parte da organização da feira.

Sebrae e Federação das Indústrias do Acre (Fieac) devem investir em torno de R$ 1 milhão, a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) mais R$ 1 milhão, os empresários do ramo dos shows mais de R$ 2 milhões e comércio mais de R$ 1 milhão, nas duas feiras.

A Expoacre Juruá movimenta em torno de R$5 milhões. Em 2019, foram mais de 200 expositores. A feira é uma grande oportunidade para movimentar a economia do Juruá.

“Queremos fazer dessa Expoacre a maior de todos os tempos. Estamos muito ansiosos por essa feira que gera emprego e renda. É a maior feira de negócios do Estado e isso só é possível graças ao empenho dos empresários e Instituições parceiras que acreditam e investem junto com o Governo do Acre”, destaca o governador Gladson Cameli.

Fonte: Agência Acre