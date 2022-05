Com gol de Pedro, Flamengo vence o Goiás no Brasileirão

Depois de quatro partidas do Brasileirão sem ganhar, o Flamengo venceu o Goiás por 1 a 0 na tarde deste sábado (21) no Maracanã, pela 7ª rodada do campeonato. O centroavante Pedro foi quem marcou o único gol da partida.

Apesar do placar magro, o Rubro-Negro teve o controle do duelo, com o gol saindo ainda no primeiro tempo. Por outro lado, o Goiás finalizou somente três vezes e nenhuma no alvo.

O jogo

Logo aos 16 minutos o Flamengo abriu o placar. Gabigol foi próximo ao meio-campo para receber a bola e lançou na direita em profundidade para Matheuzinho. O lateral foi até a linha de fundo cruzou à meia altura para Pedro finalizar de primeira na pequena área (1 a 0). O camisa 21 marcou seu sétimo gol na temporada. Aos 21, o Rubro-Negro chegou a aumentar o placar, mas a arbitragem marcou falta do zagueiro Pablo, em cima do goleiro Tadeu.

Aos 44 minutos, Gabigol cruzou pelo alto da esquerda para Bruno Henrique. O atacante chutou cruzado de primeira e mesmo não tendo pegado bem na batida, exigiu boa defesa do goleiro Tadeu. O primeiro tempo terminou com o Flamengo tendo 69% de posse de bola. Foram sete finalizações, sendo quatro na direção do gol. O Goiás conseguiu alguns bons contra-ataques, mas só teve um chute na partida, que foi para fora com o centroavante Pedro Raul.

O panorama do segundo tempo não mudou. O Mengão seguiu com mais posse de bola e atacando, com o Goiás explorando os contra-ataques. Porém, a intensidade do jogo diminuiu, com o jogo perdendo em emoção. Aos 44 minutos, o Goiás teve sua melhor chance do jogo. Contragolpe pelo meio, Apodi apareceu livre com o goleiro Hugo, dentro da grande área, mas na hora da finalização, chutou por cima.

Mesmo terminando o jogo com 64% de posse de bola e 12 finalizações (seis no alvo), o Flamengo saiu vaiado de campo e torcedores protestando contra o presidente Rodolfo Landim.

Próximos jogos

A equipe carioca subiu na classificação do Brasileiro, alcançando o 11º lugar de forma temporária. Já o Goiás caiu para a 14ª posição com oito. O próximo compromisso do Flamengo é na terça-feira (24), contra o Sporting Crystal (Peru), às 21h30, no Maracanã, pela última rodada da 1ª fase da Copa Libertadores.

Pelo Brasileirão, o time carioca faz o clássico contra o Fluminense no domingo (29), às 18h, também no Rio de Janeiro. Já o Goiás atua no sábado (28), em casa, diante do RB Bragantino, às 16h30.

