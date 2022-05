Com estoque baixo, Maternidade de Cruzeiro do Sul faz apelo por doação de leite materno

De fácil digestão, o leite materno é o alimento ideal para um bebê. Promove crescimento saudável e protege contra diversas doenças, além de suprir as necessidades de líquido.

Marcia Soares, coordenadora do Banco de Leite da Maternidade, explica que o leite doado é utilizado para alimentar os bebês que estão na Unidade de tratamento Intensivo (UTI) e na ala Mãe Canguru.

No momento, o Banco de Leite de Cruzeiro do Sul está com baixa reserva, necessitando renovar o estoque e garantir a alimentação das crianças.

Para ser utilizado, o leite recebido por doadoras é encaminhado para o processo de pasteurização, onde é aquecido e resfriado, chegando depois até a microbiologia para a eliminação de possíveis microrganismos danosos.

As mães doadoras passam também por uma série de exames, para saber se estão em condições de doar o leite.

A coordenadora salienta que todos os exames podem ser feitos na Maternidade, e enfatiza a importância da doação para os bebês que se encontram na unidade.

Contato para doação de leite materno: 3322-8338