Com compradores de última hora, Dia das Mães movimenta comércio em Cruzeiro do Sul neste sábado (7)

O dia das mães é uma das datas comemorativas mais lembradas do ano. Celebrado no 2º domingo de maio, muitas pessoas deixam para comprar suas lembranças e presentes no sábado que antecede a data.

Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 79% dos brasileiros pretenderam comprar pelo menos um presente no Dia das Mães nesta semana.

Em Cruzeiro do Sul não foi diferente. Na manhã de hoje (7), filhos, esposos e outros familiares foram às lojas da cidade para garantir um mimo especial.

A redação Juruá Online esteve nas ruas do centro da cidade e falou com o cliente Éder Damian, empresário e esposo de Fabiana Damian. Casados há 20 anos, com duas filhas frutos desse relacionamento, ele diz que esse dia é escolhido para reconhecimento. “A minha esposa é uma mulher dedicada, por isso eu trouxe minhas filhas para escolhermos um presente lindo para ela e entregarmos amanhã”, disse Éder.

Para a comerciante Maria Eduarda, a expectativa de vendas está em alta. Os clientes têm ido mais à loja devido as restrições estarem mais flexíveis. “As vendas estão aumentando e as pessoas estão vindo pessoalmente fazer suas compras”, pontuou.

Já um comerciante de uma loja de tecnologia e eletrônicos comenta que as vendas não foram tão boas este ano, mesmo com um fluxo maior de clientes. Muito se deve aos altos preços de produtos desse segmento, que estão entre os que mais têm sofrido com a alta inflação e taxas de importação. Compradores costumam esperar datas como a Black Friday, que oferecem descontos especiais para produtos de tecnologia.

Com isso, a opção de compra de muitos tem sido lembranças que caibam dentro do orçamento do cidadão cruzeirense, que já lida diariamente com a constante alta dos combustíveis e alimentos. Mesmo assim, o movimento no centro de Cruzeiro do Sul na manhã deste sábado (7) deixou claro que o dia de amanhã não passará em branco. As tradicionais cestas de café da manhã também movimentarão restaurantes e mercados.

A economia local vem se reestruturando após 2 anos de dificuldades devido à Pandemia do Coronavírus. Datas especiais como o Dia das Mães ajudam a injetar um capital monetário significativo em toda a cidade e região do Vale do Juruá. É uma ocasião de afeto e carinho onde se demonstra a valorização da imagem materna dentro de todas as famílias.

A TV e Rádio Juruá deseja a nossas leitoras mães um ótimo domingo de Dia das Mães.