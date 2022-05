Com aparência de criança, jovem de 20 anos é executado a tiros

Um jovem de 20 anos foi executado a tiros por dois homens em um moto próximo à feira do Ceasa, no município de Castanhal, no Pará, durante a madrugada desta quarta-feira (4). A vítima, José Roberto Gomes, chamava a atenção pela aparência de criança, mas era na verdade um adulto.

De acordo com a Polícia Civil, José, conhecido por “molequinho”, tinha várias passagens pela polícia. Os suspeitos conseguiram fugir após a execução do jovem.

Até a publicação desta reportagem, nenhum dos suspeitos havia sido identificado ou preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Castanhal.

* Com a colaboração de Gabriella Justo, da Record TV

Fonte: R7