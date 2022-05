Com a chegada do verão amazônico Corpo de Bombeiros capacita brigadistas voluntários

Os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizaram uma capacitação com 20 brigadistas voluntários para o combate aos incêndios florestais.

O principal objetivo, é capacitar os brigadistas voluntários, tendo como essência o combate aos incêndios florestais, e também que as pessoas executem corretamente os protocolos de combate ao fogo, sobretudo nas áreas rurais.

Vale lembrar, que a primeira edição dessa capacitação voltada para a formação das brigadas voluntárias aconteceu em 2021. A previsão é de início do segundo módulo em junho, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.