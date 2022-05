Colisão entre carro e motocicleta deixa casal ferido

Colisão entre moto e caminhonete na tarde deste domingo,08, na Rua Rio de Janeiro, esquina com rua São Paulo, na Capital.

Um casal não identificado trafegava em uma motocicleta, quando colidiu com uma caminhonete e precisou de atendimento da 01 de suporte avançado do SAMU.

O casal foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco, o homem com fratura no pé esquerdo e a mulher com fratura no punho.

Segundo o médico Guilherme Nakamura, quando o SAMU chegou no local, o estado de saúde da mulher era mais delicado, pois a mesma se encontrava desorientada e com fortes dores pelo corpo, o homem estava aparentemente mais estável, conseguia responder a alguns estímulos, mas ambos não souberam dizer como se procedeu o acidente.

As vítimas foram mobilizadas e trazidas para o setor de trauma do pronto-socorro da capital sem risco de vida.