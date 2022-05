Colisão entre carro e moto deixa um ferido

A colisão lateral entre um carro e uma motocicleta aconteceu na noite deste domingo, 15, na altura do km15 da estrada de Porto Acre.

De acordo com informações a motorista do veículo de nome Isabel de jesus da costa Rodrigues 24 anos, trafegava sentido Rio Branco/Vila do V, e a motocicleta fazia o trajeto oposto, quando o piloto da moto identificado por Luciano Freire de Souza, de 26 anos , supostamente, teria tentando desviar de um buraco avançando na contra mão obrigando a condutora do veículo tentar manobra para evitar a colisão frontal.

Com o impacto da batida o piloto da moto bateu na lateral do carro, sendo lançado contra o parabrisa ficando desacordado.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco , com suspeita de fratura em um dos braços.

A conduta do carro permaneceu no local do acidente e acionou socorro a vítima.