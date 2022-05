Colégio Militar Tiradentes realiza solenidade de juramento à bandeira

Diante dos olhares de pais e familiares orgulhosos, os novos alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) participaram da solenidade de juramento à bandeira (estandarte do colégio). O ato representa o comprometimento do estudante em cumprir o regimento da escola. Ao todo, 215 alunos do ensino fundamental e médio estiveram presentes. O evento aconteceu na manhã deste sábado, 7, na quadra poliesportiva da unidade de ensino.

Por ocasião do evento estiveram presentes oficiais da Polícia Militar do Acre e o corpo docente e de apoio da escola, além dos responsáveis dos alunos que das arquibancadas prestigiaram o evento.

O Comandante-Geral em exercício, Coronel Luciano Fonseca, falou da emoção em participar da solenidade. “É emocionante ver jovens e crianças fazendo esse juramento, porque representa muito. São valores, respeito, ética, amor. As escolas públicas do Brasil precisam mais destes sentimentos, é importante voltarmos a acreditar nisso. Estas são ações necessárias para termos um país melhor”.

O aluno João Batista está em seu primeiro ano no Colégio Militar e sempre sonhou em ter um ensino de qualidade. “Vim de uma escola em Assis Brasil de ensino deficitário, estou feliz de poder ingressar neta escola. Sempre sonhei em estudar no colégio militar, aqui quero me preparar para vida, me tornar um bom cidadão”.

A diretora do Colégio Militar, Major Eliana Maia enalteceu a qualidade do ensino da unidade. “Tenho certeza que estar aqui é a concretização de muitos sonhos, principalmente dos pais. É a esperança de um futuro melhor para os alunos e para a sociedade. Somos uma referência no ensino público estadual e tivemos uma considerável aprovação no Enem, isso é reflexo do bom trabalho dos professores, apoio, militares e demais profissionais envolvidos”.

Fonte: Assessoria da PMAC